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"انتفاضة التغيير" في أفغانستان تطالب بإقالة قادة الحكومة ومسئولي الأمن

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مصراوي Masrawy

"انتفاضة التغيير" في أفغانستان تطالب بإقالة قادة ومسئولي الأمن

11:15 ص الخميس 27 يوليو 2017


كابول- أ ش أ:
خرج أعضاء ومؤيدو حركة "انتفاضة التغيير" مجددا إلى شوارع العاصمة الأفغانية (كابول)، للمطالبة بإقالة قادة الحكومة ومسئولي الأمن في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن العديد من أنصار الحركة نظموا مسيرة احتجاجية ضد الحكومة ومسئولي الأمن البارزين في البلاد، وطالبوا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، بالتدخل لمنع قادة الحكومة الأفغانية من اتخاذ خطوات خارج إطار القانون ضدهم، كما اتهموا الحكومة بالاستيلاء على السلطة بالقوة.

وتأتي هذه المظاهرة بعد عشرين يوما من تظاهرة مماثلة في العاصمة، حيث يطالب المشاركون في الاحتجاجات بإقالة قادة الحكومة ومسئولي الأمن الرئيسيين وبضرورة القصاص لرفاقهم الذين فقدوا أرواحهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الأمن الأفغانية، في عدة تظاهرات.

وزادت الحركة من وتيرة تظاهراتها واحتجاجاتها، بعد وقوع اشتباكات عنيفة خلال إحدى التظاهرات في شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، من بينهم عدد من عناصر قوات الأمن الأفغانية.

 

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Asha

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مصراوي Masrawy

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