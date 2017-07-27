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السادات عن ترشحه للرئاسة: منافسة السيسي «مش سهلة»

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السادات عن ترشحه للرئاسة: منافسة السيسي «مش سهلة» السادات عن ترشحه للرئاسة: منافسة السيسي «مش سهلة»

التحرير

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قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أي سياسي أو مواطن مصري يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسة.

وأضاف السادات، خلال لقائه ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن عدد من الشباب والقوى السياسية والمواطنين طلبوا منه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه استمع لهم جيدًا، والتقى الكثير منهم خلال عدة جولات. 

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وعن قرار ترشحه، رد قائلا: «الموضوع محل دراسة، والمنافسة مش سهلة، خاصة أن أمامك مرشحًا قويًا ولديه شعبية كبيرة، ولا زال يحوز على ثقة الكثير، وهو الرئيس الحالي عبد الفتاح ».

وأكد السادات، أن هناك 6 أشخاص من فئة عمرية متوسطة متخصصون في الاقتصاد والثقافة، وهم متطوعون يقوموا بإعداد برنامج يتعامل مع مشاكل مصر، ويتضمن تصور لعلاقاتنا مع العالم الخارجي، منوهًا إلى أنه يتمنى أن يتم إنجازه خلال شهور قليلة ليتم عرضه على الناس.

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التحرير

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