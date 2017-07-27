مفتي الجمهورية: «داعش» تشابك مع «الإفتاء».. ونحن «شوكة في حلقة» (فيديو)

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن دار الإفتاء تمثل خطرا على تنظيم داعش الإرهابي، إذ تعمل على تفكيك الفتاوى المتشددة والآراء الشاذة، موضحًا: «دار الإفتاء تمثل شوكة في حلقة».

وتابع علام، خلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز»: «تشابكنا مع تنظيم داعش، وهو أيضا تشابك معنا، إذ انتقدنا في أحد تقاريره، على الرغم من أنه لا يرد أو يلتفت إلى أحد، ويعمل فقط على تحقيق ما يراه مناسبا له».

وأضاف المفتي، أنه في حالة عدم التعاون والعمل بشكل جاد وحقيقي، فإننا سنكون أمام ضعف في المعالجة، مستطردا: «نحن أمام خلايا سرطانية سريعة الانتشار يجب التعامل معها بذكاء على محورين الوقاية والاجتثاث من خلال التعامل الأمني».

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وذكر علام، أن محور الوقاية يشترك فيه كل مؤسسات الدولة، لتحصين الشباب وحمايته وحماية المجتمع من هذا الوباء، مستطردًا: «في دار الإفتاء سرنا في محورين أيضًا خاصين بالبناء وعرض الفكر الصحيح والفتوى الصحيحة بمنهجية».