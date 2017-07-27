أخبار عاجلة

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 18 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالخطوات- كيف تكتب الـ "Cv" بطريقة صحيحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالخطوات- كيف تكتب الـ "Cv" بطريقة صحيحة

08:01 ص الخميس 27 يوليو 2017

بالخطوات--كيف-تكتب-الـسيرة-الذاتية-بطريقة-صحيحة

كتبت- ميرا ماهر:
تعتبر سيرتك الذاتية أو الـ "Cv" هي أول خطوة للوصول لوظيفة أحلامك، وبالتالي يجب كتابتها بشكل صحيح ومناسب للوظيفة التي تُقبل عليها، ليكون من السهل على من يقرأها التعرف على قدراتك ومميزاتك.


وكما ذكر موقع " totaljobs "، يوجد عدة خطوات لكتابة السيرة الذاتية كالآتي:

-قم بكتابة معلوماتك الشخصية بالترتيب، وهي الإسم بالكامل، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، الجنسية، العنوان الحالي، رقم التليفون ورقم الموبايل، والبريد الالكتروني.

-التعريف بالمؤهلات والخبرات، والتخصص الدراسي والشهادات الأخرى والدورات التعليمية، والمؤهلات العلمية.

-كتابة خبرتك العملية، بالإضافة إلى شهادات الخبرة.

-وأخيراً كتابة اهتماماتك، وهواياتك، والجوائز التي حصلت عليها إن وجد.

- يجب الحرص على أن يكون الخط منسقاً والكتابة خالية من الأخطاء الإملائية والمعلومات صحيحة.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للبنات.. كيف تقنعيه باتخاذ خطوات جادة نحو الارتباط؟

    هو وهي

  • 10 قواعد لكتابة الـ "CV" تساعدك في الحصول على وظيفة

    هو وهي

  • 20 شيئاً عليك حذفه من سيرتك الذاتية فوراً!

    هو وهي

  • 4 أسباب تدفع أصحاب العمل رفض سيرتك الذاتية من أول نظرة.. تجنبها!

    هو وهي

إعلان

0f3fdb5f57.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين