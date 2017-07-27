بالخطوات- كيف تكتب الـ "Cv" بطريقة صحيحة

كتبت- ميرا ماهر:

تعتبر سيرتك الذاتية أو الـ "Cv" هي أول خطوة للوصول لوظيفة أحلامك، وبالتالي يجب كتابتها بشكل صحيح ومناسب للوظيفة التي تُقبل عليها، ليكون من السهل على من يقرأها التعرف على قدراتك ومميزاتك.



وكما ذكر موقع " totaljobs "، يوجد عدة خطوات لكتابة السيرة الذاتية كالآتي:

-قم بكتابة معلوماتك الشخصية بالترتيب، وهي الإسم بالكامل، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، رقم الهوية، الحالة الاجتماعية، الجنسية، العنوان الحالي، رقم التليفون ورقم الموبايل، والبريد الالكتروني.

-التعريف بالمؤهلات والخبرات، والتخصص الدراسي والشهادات الأخرى والدورات التعليمية، والمؤهلات العلمية.

-كتابة خبرتك العملية، بالإضافة إلى شهادات الخبرة.

-وأخيراً كتابة اهتماماتك، وهواياتك، والجوائز التي حصلت عليها إن وجد.

- يجب الحرص على أن يكون الخط منسقاً والكتابة خالية من الأخطاء الإملائية والمعلومات صحيحة.