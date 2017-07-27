طارق يحيى: كنت عايز الأرض «تتشق وتبلعني» بسبب الزمالك

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كشف طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه لديه علم بنية البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، إطلاق تصريحاته النارية في المؤتمر الصحفي لمباراة العهد اللبناني، مساء الثلاثاء، وطالبه بالهدوء، لكنه خرج في النهاية وصرح بها.

وتحدث «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء العرب»، الذي يعرض على قناة «ON sports»، عن لقطة اقتحام علاء مقلد، مدير النادي للمؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أنه يعلم بأنها سخيفة وتستحق حالة الجدل التي أثيرت حولها.

وأوضح، أنه يجري جلسات نفسية مع جميع لاعبي الفريق، حتى من هم خارج حسابات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن اللاعبين بحاجة لقرار حاسم من مجلس الإدارة.

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وتابع: «كنت عايز الأرض تتشق وتبلعني من سوء حالة الفريق في مباراة العهد اللبناني، ده أنا بعد ما بطلت كورة وكان عندي 34 سنة، روحت لبنان وكنت أحسن لاعب هناك».

وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.