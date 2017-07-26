أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المعارضة السويدية تهدد بسحب الثقة من الحكومة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المعارضة السويدية تهدد بسحب الثقة من

09:27 م الأربعاء 26 يوليو 2017

المعارضة السويدية تهدد بسحب الثقة من الحكومة

البرلمان السويدي ارشيفية

ستوكهولم - (د ب أ): 

عقدت حكومة الاقلية في السويد محادثات طارئة، الأربعاء، بعد أن طالبت المعارضة باستقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة تتعلق بتقديم وكالة حكومية خدمات تكنولوجيا المعلومات لموظفين الأجانب ليس لديهم تصريح أمنى.

وقالت المعارضة إنها ستتحرك لسحب الثقة من الحكومة أمام البرلمان، إذا لم يقم رئيس الوزراء ستيفان لوفين بإقالة وزراء الدفاع والداخلية والبنى التحتية بسبب تعاملهم مع هذه الفضيحة.

وأعلنت الحكومة مساء اليوم أن لوفين سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت آني لوف، زعيمة "حزب الوسط" للصحفيين "لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم. لابد أن يكون لذلك تداعيات".

وكان يحيط بلوف قادة المحافظين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين. وهي أربعة أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط وكانت تشكل الحكومة السابقة التي حكمت السويد خلال الفترة من 2006 وحتى 2014.

وانتقد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس انروث انتقد المعارضة بسبب "رغبتها في إحداث فوضى سياسية".

وقال للصحفيين إنه كان يتعين على المعارضة انتظار نتائج تحقيقات لجنة البرلمان الخاصة بالدستور وكذلك التحقيق الذي طلبته الحكومة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المعارضة السويدية تطالب باستقالة 3 وزراء بسبب فضيحة "تكنولوجيا المعلومات"

    أخبار

  • الإثنين.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تصعيد الاحتلال في القدس

    أخبار

  • الفرنسية: تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الأوضاع بالقدس

    أخبار

  • وزيرة خارجية السويد: احتجاز تركيا نشطاء يثير قلقنا

    أخبار

إعلان

c2b5c67a03.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا