المعارضة السويدية تهدد بسحب الثقة من الحكومة

ستوكهولم - (د ب أ):

عقدت حكومة الاقلية في السويد محادثات طارئة، الأربعاء، بعد أن طالبت المعارضة باستقالة ثلاثة وزراء بسبب فضيحة تتعلق بتقديم وكالة حكومية خدمات تكنولوجيا المعلومات لموظفين الأجانب ليس لديهم تصريح أمنى.

وقالت المعارضة إنها ستتحرك لسحب الثقة من الحكومة أمام البرلمان، إذا لم يقم رئيس الوزراء ستيفان لوفين بإقالة وزراء الدفاع والداخلية والبنى التحتية بسبب تعاملهم مع هذه الفضيحة.

وأعلنت الحكومة مساء اليوم أن لوفين سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قالت آني لوف، زعيمة "حزب الوسط" للصحفيين "لقد أهمل عدة وزراء واجباتهم. لابد أن يكون لذلك تداعيات".

وكان يحيط بلوف قادة المحافظين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين. وهي أربعة أحزاب تنتمي إلى تيار يمين الوسط وكانت تشكل الحكومة السابقة التي حكمت السويد خلال الفترة من 2006 وحتى 2014.

وانتقد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس انروث انتقد المعارضة بسبب "رغبتها في إحداث فوضى سياسية".

وقال للصحفيين إنه كان يتعين على المعارضة انتظار نتائج تحقيقات لجنة البرلمان الخاصة بالدستور وكذلك التحقيق الذي طلبته الحكومة.