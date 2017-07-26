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حماس تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقائها على لائحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

حماس تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقائها على لائحة الإرهاب

08:24 م الأربعاء 26 يوليه 2017

حماس تنتقد قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقائها على لائحة الإرهاب

يحيى السنوار زعيم حركة حماس

غزة - (د ب أ): 

انتقدت حركة "حماس" الإسلامية قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر، الأربعاء، بإبقاء اسمها على لائحة الإرهاب الأوروبية، معتبرة أنها ناتج عن "توازنات سياسية".

وقال بيان صادر عن الحركة إن قرار المحكمة الأوروبية العليا "يقضي بإعادة قضية رفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية، التي كانت أصدرت قراراً في 2014 يقضي بطلان وضع اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية".

وأضاف البيان أن "المنطق القانوني كان يقتضي أن تسير المحكمة العليا على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية".

وأكد بيان أنها "ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، وهي تعتبر أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها".

وشدد بيان حماس على التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية "التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

يذكر أن قرار محكمة العدل الأوروبية صدر اليوم بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية الذي صدر في العام 2014 برفع اسم حماس عن لائحة الإرهاب، وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي.

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