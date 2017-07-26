«برلمانية الوفد» تخاطب رئيس الوزراء لتطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب

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قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب صلاح شوقي عقيل، بصدد تقديم مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاستراتيجية الأمنية المتبعة في مواجهة العمليات الإرهابية التي تضرب البلاد في السنوات الأخيرة.

وأوضح اليوم، الأربعاء، أن هدف المذكرة وضع سبل لصد تلك «الموجة السوداء من التفجيرات والاغتيالات التي طالت أناملها الخبيثة المقدرات الدينية ومؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ورجال القضاء».

وأضاف، أن المذكرة تتضمن محورين أساسيين، هما ضرورة تحديث الاستراتيجية الأمنية المنتهجة في كبح جماح تلك التنظيمات الإرهابية بشكل استباقي، بعدما أكدت الأبحاث والدراسات للفرق البحثية للحزب، أن تلك الجماعات والتنظيمات تتبع نفس الأسلوب ونفس التوقيتات لتنفيذ عملياتهم الدنيئة، ما يحتم ضرورة إيجاد خطط واستراتيجيات أمنية احترازية جديدة لدرء تلك الهجمات قبل وقوعها.

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وأشار إلى توافر عدة عوامل تساعد الجهات التنفيذية على القيام بذلك، مثل تفعيل قانون الطوارئ، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ومساندة المجلس للسلطات التنفيذية في ذلك الأمر عن طريق سن ما يلزم من تشريعات تخول للجهات المعنية القيام بدورها بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

ولفت إلى ضرورة سرعة إصدار القانون المنظم للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائه في 9 أبريل الماضي عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مؤكدا أن حزب الوفد يقف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية في حربها على الإرهاب وأعوانه داخليًا وخارجيًا.