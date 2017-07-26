«مصر إيطاليا» تضخ 5 مليار جنيه في مشروع عقاري

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كشفت شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، عن ضخ 5 مليارات جنيه في مشروع جديد بالساحل الشمالي "كاي الساحل".

وقالت الشركة إن هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الشركة العملاقة لبناء منتجع في واحد من أكثر الأماكن الإستراتيجية على طريق فوكا برأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث قامت الشركة بتشيد المشروع علي مساحة 900.000 متر مربع، موضحة أن شركة Callison RTKL”"، وهي واحدة من أهم وأكبر شركات التخطيط العمراني عالمياً قامت بالتعاون مع شركة DMA، بتصميم وتخطيط المشروع الجديد.

ويضم المشروع وحدات متعددة الإستخدامات سواء سكنية أو تجارية بالإضافة إلى إنشاء فندق خمس نجوم لتقديم خدمات فندقية مثل النادي الصحي و 150 غرفة فندقية ومجموعة من المطاعم العالمية المطلة على البحر وغيرها من وسائل الترفيه والألعاب المائية، بالإضافة إلي إنشاء منطقة لممارسة الرياضات المختلفة ومركز للأنشطة الثقافية والترفيهية.

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وقال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن إطلاق المشروع يأتي دليلاً على ثقة الشركة في قوة الإقتصاد المصري و تنافسية السوق المحلي و قدرته على إستيعاب مشاريع ضخمة.