سحر نصر: ضخ استثمارات أردنية كبيرة في مصر الفترة المقبلة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والأردن، اتفقت على تنظيم معارض سنوية متبادلة، وتم التفاوض على 9 اتفاقيات تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أضافت نصر، خلال مداخلة عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن «الوفد المصري الذي ترأسه، يمثل 14 وزارة، وجميعهم سيوقعوا الاتفاقات، غدًا الخميس، بحضور رئيسي وزراء الدولتين».

أوضحت أن جميع الوزراء من كلا الدولتين هدفهم تعميق العلاقات الاستراتيجية، لافتةً إلى أن هناك حرص كبير على التعاون بشكل خاص في مجال النقل البحري.

شاهد أيضا

وأكدت أن رجال الأعمال الأردنيين حريصون للغاية على ضخّ استثمارات كبيرة في مصر الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أنهم أشادوا بالإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية.