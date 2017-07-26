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سحر نصر: ضخ استثمارات أردنية كبيرة في مصر الفترة المقبلة

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سحر نصر: ضخ استثمارات أردنية كبيرة في مصر الفترة المقبلة سحر نصر: ضخ استثمارات أردنية كبيرة في مصر الفترة المقبلة

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللجنة الوزارية المشتركة بين والأردن، اتفقت على تنظيم معارض سنوية متبادلة، وتم التفاوض على 9 اتفاقيات تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أضافت نصر، خلال مداخلة عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن «الوفد المصري الذي ترأسه، يمثل 14 وزارة، وجميعهم سيوقعوا الاتفاقات، غدًا الخميس، بحضور رئيسي وزراء الدولتين».

أوضحت أن جميع الوزراء من كلا الدولتين هدفهم تعميق العلاقات الاستراتيجية، لافتةً إلى أن هناك حرص كبير على التعاون بشكل خاص في مجال النقل البحري.

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وأكدت أن رجال الأعمال الأردنيين حريصون للغاية على ضخّ استثمارات كبيرة في مصر الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أنهم أشادوا بالإجراءات الإصلاحية التي تتخذها المصرية.

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التحرير

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