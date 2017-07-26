"مصر للطيران": ملتزمون بأسعار الحج بغض النظر عن الشركات الأخرى

كتب- طه عبيد:

أكد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ملتزمة بأسعار تذاكر الحج لهذا العام، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بغض النظر عن أسعار باقي الشركات التي تعمل في موسم الحج، لافتًا إلى أن العبرة ليست بالأسعار، وإنما بتوقيت الإقلاع والالتزام تجاه الركاب والخدمات الأخرى التي يتم توفيرها للحجاج منذ الاستقبال بالمطارات المصرية وحتى العودة من المطارات السعودية.

وأضاف مسلم، خلال حفل مرور 20 عام على تأسيس تحالف "ستار" العالمي، بحضور "جيفري جو"، رئيس التحالف، والذي أقيم بمبنى الخدمات الجوية بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، أن هناك لجنة عُليا هي التي تقوم بتحديد أسعار تذاكر الحج، لافتًا إلى أن الشركة لا تنظر لأسعار باقي الشركات، بل تلتزم ببرامج يتم تطبيقها دون أي تخلفات والتاريخ يشهد بذلك.

وأعرب "جيفري جو"، رئيس تحالف "ستار" العالمي، عن سعادته بالتواجد في القاهرة لمشاركة شركة مصر للطيران الاحتفال بهذه المناسبة، وتهنئتها بمرور 85 عام على إنشائها.

واستعرض رئيس التحالف، خلال الحفل، فوائد التحالف للشركات الأعضاء به والخدمات التي يقدمها للركاب حول العالم، فضلًا عن إستراتيجية التحالف خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة مقترحات وأفكار العاملين لتطوير الخدمات المقدمة للركاب.