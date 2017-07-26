7.1 % نسبة الأمية بالإسماعيلية.. ومساع لتحويلها لـ"صفر"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة مضاعفة وتكثيف كافة جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تحقيق النسبة المستهدفة من إطلاق مبادرة "الإسماعيلية محافظة بلا أمية"، والتي بدأت منذ يناير الماضي، مع الأخذ في الاعتبار التعامل مع هذه القضية، باعتبارها أهم القضايا القومية الكبرى وأحد التحديات التي تواجه التنمية الحقيقية.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي للمجلس التنفيذي للمحافظة، والتي عقدها المحافظ بحضور الدكتور عصام قمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم لمختلف مديريات الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرضت نورهان السيد عيد، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسماعيلية، تقريرًا تفصيليًا بالموقف التنفيذي وما جرى اتخاذه من برامج الخطة والنِسب المئوية التي تحققت من خلال خطة المحافظة.

وأشارت إلى أن النسبة العامة للأمية بالمحافظة بلغت 7.1%، حتى الآن، وأنه من المنتظر أن يتم الوصول إلى الصفر الافتراضي والمعدل العالمي خلال الأشهر القليلة القادمة.