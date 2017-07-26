بالصور- حقيقة العثور على جثة طفل منزوعة الأعضاء في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

يكثف ضباط مباحث الإسكندرية جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثاني من العمر ملفوف في "ملاية" سرير، وملقى على جانب طريق خورشيد بمنطقة العوايد شرقي المدينة.

وأعد قسم شرطة ثالث المنتزه "نشرة عن جثة مجهولة" تتضمن صورتها والمتعلقات التي عثر عليها بجوار الجثة، وتشمل جوال دقيق و"ملاية سرير" وملابس داخلية.

وعثر أهالي منطقة العوايد على جثة الشاب بطريق خورشيد، عقب انتشار الرائحة الكريهة، وأخطروا قسم شرطة ثالث المنتزه.

وانتقل المقدم عبد الحميد السكران، رئيس مباحث القسم، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء خبراء الأدلة الجنائية وتصوير الجثة للتعرف على هويتها ومراجعة بلاغات المفقودين.

وقال اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، إن الجثة لشاب يبلغ من العمر نحو 13 عامًا تقريبًا ويبدو من فحص الجثة إنه قُتل من خلال "كتم نفسه".

وأضاف مدير المباحث في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن العثور على جثة الشاب منزوعة الأعضاء، مؤكدًا أن الجثة عثر عليها كاملة وتم التحفظ عليها بمشرحة الإسعاف.