أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- حقيقة العثور على جثة طفل منزوعة الأعضاء في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- حقيقة العثور على جثة طفل منزوعة الأعضاء في الإسكندرية

04:20 م الأربعاء 26 يوليو 2017

  • عرض 4 صورة

    2405d1c989.jpg

  • عرض 4 صورة

    6eb04e5a19.jpg

  • عرض 4 صورة

    892c77ff56.jpg

  • عرض 4 صورة

    28dd4c2000.jpg

إعادة الألبوم

السيطرة على حريق في محل أحذية بالسوق القديم بشرم الشيخ

الألبوم التالى

السيطرة على حريق في محل أحذية بالسوق القديم بشرم الشيخ

الإسكندرية – محمد عامر:

يكثف ضباط مباحث الإسكندرية جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب في العقد الثاني من العمر ملفوف في "ملاية" سرير، وملقى على جانب طريق خورشيد بمنطقة العوايد شرقي المدينة.

وأعد قسم شرطة ثالث المنتزه "نشرة عن جثة مجهولة" تتضمن صورتها والمتعلقات التي عثر عليها بجوار الجثة، وتشمل جوال دقيق و"ملاية سرير" وملابس داخلية.

وعثر أهالي منطقة العوايد على جثة الشاب بطريق خورشيد، عقب انتشار الرائحة الكريهة، وأخطروا قسم شرطة ثالث المنتزه.

وانتقل المقدم عبد الحميد السكران، رئيس مباحث القسم، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء خبراء الأدلة الجنائية وتصوير الجثة للتعرف على هويتها ومراجعة بلاغات المفقودين.

وقال اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، إن الجثة لشاب يبلغ من العمر نحو 13 عامًا تقريبًا ويبدو من فحص الجثة إنه قُتل من خلال "كتم نفسه".

وأضاف مدير المباحث في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن العثور على جثة الشاب منزوعة الأعضاء، مؤكدًا أن الجثة عثر عليها كاملة وتم التحفظ عليها بمشرحة الإسعاف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة لربة منزل بجوار شريط القطار في المنيا

    أخبار

  • مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى عقار سكني بأوسيم

    أخبار

  • انتشال جثة شاب مشوهة وغارقة في ترعة بأسيوط

    أخبار

  • جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول في سوهاج

    أخبار

إعلان

c7411ae88b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم