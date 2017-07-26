مليار سجل بيانات لـ117 مليون مواطن.. تفاصيل منظومة «معلومات السيسي»

التحرير

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«جهة معينة تتولى مسئولية مشروع منظومة المعلومات المتكاملة للدولة، لما فى المشروع من أمور متعلقة بالأمن ومعلومات تفصيلية عن المواطن المصرى».. كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في العبارات السابقة عن منظومة معلوماتية جديدة جار تدشينها في سياق تعزيز الأمن القومي، وهو شدد ما عليه الرئيس قائلا «فى كلام كتير بنعمله ومش بنتكلم فيه والموضوع الخاص بالبنية الأساسية للمشروع وضعنا جهة معينة هى المسئولة عن إقامتها والسيطرة عليها حتى يطمئن المواطنون إلى أن بياناتهم فى أمان».

وأوضح الرئيس السيسي أمس خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، فى تعقيب بجلسة المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة، أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع منظومة المعلومات لصالح الدولة ككل وليس المواطن المصرى فقط.

لكن ما تفاصيل تلك المنظومة وسر كشف الرئيس عنها في هذه التوقيت؟ وهل هناك ما استجد تطلب وجود منظومة معلوماتية على أعلى درجة من السرية والأمان؟

التفاصيل في السطور التالية:

مصادر مطلعة كشفت لـ«التحرير» عن تفاصيل المشروع، موضحة أن مصر ليست الدولة الأولى التي تعتمد على منظومة بيانات متكاملة وموحدة، لافتة إلى أن المنظومة تهدف إلى إيصال الحقوق لأصحابها، ومعنية بتحقيق مطالب الفقراء، واستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي والوقود والطاقة.

وأضافت المصادر أن منظومة المعلومات الجديدة، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، موضحة أن:

- المشروع يتولى مسئوليته وزارة الاتصالات من خلال ذراعها لأمن المعلومات "مركز الاستجابة للطوارئ - سيرت"، وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية للدولة.

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- الهدف من المشروع تحقيق العدالة الكاملة للمواطن المصري فيما يتعلق بكل الملفات أبرزها (إيصال الدعم لمستحقيه، مشروع تكافل وكرامة، التمويل العقاري، الدعم السلعي، ودعم الطاقة).

- كل البيانات المسجلة في المنظومة تخضع لتأمين وسرية تامة، والإفصاح عنها لا يتم إلا وفقا لضوابط يكفلها القانون والدستور.

- مدة الانتهاء من المشروع عام واحد بعد تدخل الرئيس لخفض المدة من عام ونصف.

- المنظومة مسجل عليها حتى الآن 117 مليون مواطن بمن فيهم متوفون.

- المنظومة سُجل عليها مليار و200 مليون سجل بيانات مختلفة.