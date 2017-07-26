طارق فهمي: السيسي رفع شعار "الدولة الوطنية" لدحر مخططات إفشال الدولة

كتبت - مروة شوقي:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار "الدولة الوطنية" التي لا ينازع اختصاصاتها أية تنظيمات إرهابية، وهو ما نجحت فيه مصر تحت حماية المؤسسة العسكرية التي مازالت تدفع تكلفة عالية في سبيل ذلك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار خلال كلمته في ختام المؤتمر الرابع للشباب في الإسكندرية، إلى أن هناك مخططات تريد هدم وإفشال الدولة، بوضعها في مصيدة العوز، فكانت قرارات الإصلاح الاقتصادي السبيل الوحيد لهدم تلك المخططات.

وأشار "فهمي"، في تصريح لـ"مصراوي"، الأربعاء، إلى أن هناك مخططات مستمرة لهدم استقرار البلاد، تقوم بها قطاعات من خارج مصر سواء مؤسسات أو أجهزة أمن ومعلومات، مضيفًا:" نجحت مصر في إفشال المحاولات المستديمة من التنظيمات الإرهابية التي كانت تخطط لاقتطاع جزء من مساحة الدولة المصرية والمفاوضات على توسيعها كتمدد لداعش في العراق وسوريا، وظلت الدولة قادرة على المواجهة بمساندة الجيش والشرطة والشعب بأكمله".

كما لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن جزء من مخططات إفشال الدولة المصرية، هو ضرب النسيج المجتمعي في مصر عن طريق استهداف الكنائس وإثارة الفتن، علاوة على العمليات التي تستهدف الاستقرار في سيناء وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ستبقى مستهدفة بهدف النيل من كيانها.

وعن آليات مواجهة مخططات هدم الدولة، أوضح فهمي، أن السيسي أشار إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها الوطني والمسئول، في تغذية وعي المواطنين بمؤامرات وضع مصر في مصيدة العوز، والتي من شأنها إفشال الدولة، فضلاً عن تبني سياسة النفس الطويل خلال منظومة اجتماعية كاملة يتعاون فيها الحكومة مع المواطن لدعم الدولة ومساندتها بكل الصور.