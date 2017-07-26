أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

طارق فهمي: السيسي رفع شعار "الدولة الوطنية" لدحر مخططات إفشال الدولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طارق فهمي: رفع شعار "الدولة الوطنية" لدحر مخططات إفشال الدولة

03:58 م الأربعاء 26 يوليو 2017

كتبت - مروة شوقي:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار "الدولة الوطنية" التي لا ينازع اختصاصاتها أية تنظيمات إرهابية، وهو ما نجحت فيه تحت حماية المؤسسة العسكرية التي مازالت تدفع تكلفة عالية في سبيل ذلك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار خلال كلمته في ختام المؤتمر الرابع للشباب في الإسكندرية، إلى أن هناك مخططات تريد هدم وإفشال الدولة، بوضعها في مصيدة العوز، فكانت قرارات الإصلاح الاقتصادي السبيل الوحيد لهدم تلك المخططات.

وأشار "فهمي"، في تصريح لـ"مصراوي"، الأربعاء، إلى أن هناك مخططات مستمرة لهدم استقرار البلاد، تقوم بها قطاعات من خارج مصر سواء مؤسسات أو أجهزة أمن ومعلومات، مضيفًا:" نجحت مصر في إفشال المحاولات المستديمة من التنظيمات الإرهابية التي كانت تخطط لاقتطاع جزء من مساحة الدولة المصرية والمفاوضات على توسيعها كتمدد لداعش في العراق وسوريا، وظلت الدولة قادرة على المواجهة بمساندة الجيش والشرطة والشعب بأكمله".

كما لفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن جزء من مخططات إفشال الدولة المصرية، هو ضرب النسيج المجتمعي في مصر عن طريق استهداف الكنائس وإثارة الفتن، علاوة على العمليات التي تستهدف الاستقرار في سيناء وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ستبقى مستهدفة بهدف النيل من كيانها.

وعن آليات مواجهة مخططات هدم الدولة، أوضح فهمي، أن السيسي أشار إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها الوطني والمسئول، في تغذية وعي المواطنين بمؤامرات وضع مصر في مصيدة العوز، والتي من شأنها إفشال الدولة، فضلاً عن تبني سياسة النفس الطويل خلال منظومة اجتماعية كاملة يتعاون فيها مع المواطن لدعم الدولة ومساندتها بكل الصور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار بأكاديمية ناصر: التنظيمات الإرهابية حاولت "إفشال مصر" بتقسيمها

    أخبار

  • رئيس الوزراء يكشف عن تنفيذ توصيات الرئيس بمؤتمر الشباب

    أخبار

  • نائبة: البرلمان يحاسب الحكومة إذا تخاذلت عن تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

    أخبار

  • غطاس: هزيمة داعش في العراق لا تعني نهاية التنظيم

    أخبار

إعلان

2ec613780e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)