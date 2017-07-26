مصر تتسلم الدفعة الرابعة من المقاتلات متعددة المهام من طراز "الرافال"

كتب- مصطفى المنشاوي:

انضمت طائرتان جديدتان من مقاتلات الجيل الرابع متعددة المهام من طراز "رافال"، الأربعاء، إلى تشكيلات القوات الجوية، والتي تمثل الدفعة الرابعة من هذا الطراز ليصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مصر اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2015 وحتى الآن 11 طائرة، من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تتسلمها مصر وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاتفاق الشراكة الإستراتيجية مع دولة فرنسا، والذي يشمل العديد من أوجه التعاون في مجالات التسليح والصناعات العسكرية المختلفة.

وتعد طائرات "الرافال" الجديدة بمثابة إضافةً قوية لقدرات قواتنا الجوية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ المهام بمديات كبيرة على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة، والتي تتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية.

وتتميز المقاتلة "رافال"، بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد، من خلال تنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

يذكر أن مقاتلات "الرافال"، شاركت في العديد من الأنشطة التدريبية ومهام تأمين المجال الحيوي المصري وعمليات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع باقي التشكيلات الجوية.

كما شاركت في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية، بما يعكس قدرة وكفاءة الطياريين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع المقاتلات الحديثة وفي توقيتٍ قياسي.