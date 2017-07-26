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رئيس قطاع الآثار المصرية ومساعد الوزير يتفقدان ترميم هرم زوسر

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مصراوي Masrawy

رئيس قطاع الآثار المصرية ومساعد الوزير يتفقدان ترميم هرم زوسر

03:52 م الأربعاء 26 يوليو 2017

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كتبت- نسمة فرج:

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية، أعمال مشروع ترميم وتطوير هرم "زوسر" المدرج، الكائن بسقارة والمنطقة الأثرية المحيطة به، لمتابعة سير العمل بالمشروع، وخاصةً المداخل والممرات الخاصة بالهرم.

وشارك في الجولة التفقدية، وفقًا للبيان الصادر، الأربعاء، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، وعلاء الشحات، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، بالإضافة إلى محمد مرسي، مدير عام منطقة آثار سقارة.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إنه تسهيلًا لحركة الزيارة داخل الهرم تم تخصيص المدخل الجنوبي ليكون المدخل الرئيسي للهرم.

وأضاف عشماوي، أنه تم الانتهاء من جزءٍ كبيرٍ من أعمال الترميم بالهرم، فيما يجري حالياً العمل على تدعيم الكُتل الحجرية بالممر الخاص بالمدخل الشمالي، باعتبارها جزءًا هامًا من تماسك الممر، فضلًا عن أنها جزءًا من الأعمال الإنشائية التي قام بها المصري القديم.

وأكد رئيس قطاع الآثار المصرية، أنه فور الانتهاء من أعمال الترميم سيتم إزالة السقالات الحديدية بالمدخل الجنوبي حتى يتسنى للزوار رؤية البئر والتابوت الملكي.

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