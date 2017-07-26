بسبب 7 جنيهات "فكة".. تاجر ملابس يشعل النار في محل خمور بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب محل ملابس أشعل النيران في محل خمور بمركز قويسنا، عقب مشادة مع صاحب المحل، لعدم وجود 7 جنيهات "فكة"، باقي 100 جنيه دفعها نظير سلع اشتراها بقيمة 93 جنيهًا.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا، باشتعال النيران في محل خمور بالمدينة، وبانتقال قوات الدفاع المدني جرى السيطرة على الحريق.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد السيد سلطان، مدير البحث الجنائي، تبين قيام "أشرف فتحي عبداللطيف"، 42 عامًا، صاحب محل ملابس باشعال النيران في المحل، عقب نشوب مشادة بينه وبين صاحب محل الخمور "يونان عزيز" عقب شراءه خمور بقيمة 93 جنيهًا، ولم يجد فكة لمحاسبته عقب دفعه 100 جنيه، فنشبت مشادة بينهما وذهب صاحب محل الملابس غاضبًا، لكنه عاد وسكب جركن بنزين على واجهة المحل، وأشعل النيران فيه.

وتبين من المعاينة الأولية، احتراق واجهة المحل، وفاترينة العرض، وثلاجة وبعض المنتجات بالمحل، وتقرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.