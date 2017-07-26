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وزيرة التخطيط: انتهاء ميكنة 4571 مكتب صحة بالجمهورية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التخطيط: انتهاء ميكنة 4571 مكتب صحة بالجمهورية

03:27 م الأربعاء 26 يوليو 2017

وزيرة التخطيط: انتهاء ميكنة 4571 مكتب صحة بالجمهورية

لقاء وزيرة التخطيط

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لتعمل جميعها في إطار منظومة تكنولوجية متطورة تتيح ربط البيانات على مستوى ، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقليل الفساد وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي عقدته اليوم الأربعاء، بالغرفة التجارية في الإسكندرية لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية تحت عنوان "رؤية استراتيجية 2030"، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعضوات المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال مصر.

وأضافت أن الركيزة الأساسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030، تتمثل في بناء وتطوير العنصر البشري من خلال عدة عوامل أهمها إصلاح جودة منظومة التعليم ورفع مهارات الخريجين وصولًا للمستوى العالمي، مبينة أنه يتم سنويًا في مصر افتتاح من 25 إلى 100 مدرسة تعمل بنظام معتمد من جامعة كمبريدج، يسمى شهادة النيل، وهي شهادة مصرية مدعومة من جامعة دولية، وتعتمد أنظمتها في التوسع بتطوير منظومة التعليم بأدوات تكنولوجية حديثة.

وأضافت أن الشق الثاني في تطوير العنصر البشري، يعتمد على تطوير المنظومة الصحية ومضاعفة منظومة التأمين الصحي وميكنة المكاتب الصحية حتى يمكن وضع خريطة صحية دقيقة.

وأشارت إلى أن رؤية 2030 تعتمد أيضًا على التنمية العمرانية، لافتة إلى أن المصريون يعيشون على 7% فقط من الجمهورية، وأن الرؤية تشمل زيادة نسبة المعمور من خلال إنشاء جيل جديد من المدن، وصولًا إلى شغل 12% من مساحة الجمهورية، وتوطين سكان المناطق العشوائية الخطرة في مناطق آمنة، لافتة إلى أن هذا التوسع يحتاج أيضًا توسيع الطرق والسكك الحديدية.

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