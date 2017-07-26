خبير في أمراض الجهاز الهضمي يجري 10 جراحات مجانية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، زيارة الخبير العالمي الدكتور نادر حنا، استشاري جراحة أورام الجهاز الهضمي للمحافظة نهاية الشهر الجاري لإجراء 10 عمليات جراحية والكشف على 40 حالة مرضية، في إطار فعاليات مبادرة "وقتك لبلدك " بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات، وفريق العمل من مؤسسة "اسمعونا".

وأوضح المحافظ، أن الزيارة ممتدة من 29 يوليو الحالي، حتى 4 أغسطس المقبل، وأن الفريق الذي سيزور المحافظة يضم كلاً من الدكتورة رنا زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا" ومديرة مبادرة "وقتك لبلدك" والمهندس جمال عبدالناصر، أمين الصندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا".

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تهدف إلى تدريب شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية على أحدث الطرق الطبية والعلاجية، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومؤسسة "اسمعونا" الخيرية.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين كبار الأساتذة في المستشفيات الجامعية المصرية وعلماء مصر في الخارج، وسيتم إجراء الكشف على المرضى في اليومين الثاني والثالث للمبادرة، وإجراء العمليات للمرضى الذين تم اختيارهم في اليومين الرابع والخامس من المبادرة.

وأضاف "عبدالمنعم" أن علاج جميع الحالات سوف يكون بالمجان، وأن المبادرة تمثل صورة حقيقية للتعاون بين أجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني غير هادفة للربح وذلك لرفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.