البنك المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً 17.96 جنيها للبيع، فى مقابل 17.95 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 17.83 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات أمس.

وارتفعت أسعار العملة الخضراء خلال التعاملات المسائية اليوم فى عدد من البنوك، حيث ارتفع سعر الدولار فى كلا من بنك مصر إيران للتنمية، وبنك عودة مسجلًا 17.99 جنيها للبيع، و17.89 جنيهًا للشراء.

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وارتفع سعر الدولار فى بنك قناة السويس مسجلا 17.96 جنيها للبيع، و17.86 جنيها للشراء، كما ارتفع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية مسجلا 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.