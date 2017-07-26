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4 أسباب أدت إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة

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4 أسباب أدت إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة 4 أسباب أدت إلى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة

التحرير

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أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للعام المنتهى 2016-2017، بنسبة بلغت نحو 10.8%، فى مقابل نحو 12.5% خلال العام السابق عليه.

فيما تستهدف خفض عجز الموازنة بنسبة تبلغ نحو9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالى2017-2018.

ويعرف عجز الموازنة بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدي بدوره إلى تزايد الديون.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى أدت الى انخفاض عجز الموازنة:

زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية

-بلغ اجمالى حجم الضرائب المتحصلة خلال عام 2016-2017، 603 مليار و918 مليون جنيه.

-زيادة ضريبة الأرباح على الشركات بنسبة 27%.

-ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية إلى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى فبراير 2017.

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تراجع حجم المصروفات بنسبة 14.2%، ليسجل نحو 994 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، ويرجع ذلك إلى عمليات خفض الدعم سواء كانت سلعا تموينية أو غيرها، إلى جانب رفع الوقود والكهرباء.

انخفاض عجز الميزان التجارى

أعلن طارق قابيل وزير الصناعة، انخفاض قيمة الورادات بنحو 15 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع حجم الصادرات بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إجمالى انخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 18 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو الماضى.

وأكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة ساهمت أيضا فى تراجع عجز الميزان التجاري.

تحسن أداء الاستثمارات الحكومية

ويتمثل ذلك فى إقامة المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، إلى جانب مشروعات تحسين الطرق والمرافق العامة.

وكانت الحكومة قد وقعت فى نوفمبر الماضي، على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي، وتمثلت مستهدفاته المالية فى تحقيق عجز أولي فى الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017، يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز كلي فى الموازنة العامة بنحو 10% من الناتج المحلي، فضلاً عن حدوث تراجع فى حجم الدين الحكومي للناتج المحلي، ليصل إلى نحو 99% من الناتج.

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التحرير

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