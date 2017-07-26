وزير الخارجية: لا تهاون مع من تلوثت يداه بدماء المصريين

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استعرض سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع فرانسوا دي روجي رئيس الجمعية الوطنية -إحدى غرفتيّ البرلمان الفرنسي- بحضور رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، الأزمة مع قطر وجهود دول الرباعي العربي لتصحيح السياسات القطرية، حيث شدد في هذا الصدد على أنه: "لا يوجد أي تهاون أو تفريط مع من تلوثت يداه بدماء المصريين".

وفيما يتعلق بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تطرق وزير الخارجية إلى الاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة سواء مع الإدارة الأمريكية أو مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمحاولة استئناف المفاوضات وتشجيع الطرفين على وقف العنف والدخول في مفاوضات جادة تستهدف الوصول إلى حل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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وألقى شكري الضوء على المساعي المصرية المتواصلة مع مختلف الفرقاء في ليبيا، مشيرًا إلى رصد مصر انتشار التنظيمات الإرهابية في ليبيا بشكل يمثل ضررًا مباشرًا على الأمن القومي المصري.

وذكر المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدم التهنئة لرئيس الجمعية الوطنية بمناسبة حصوله على المنصب في شهر يونيو الماضي ليصبح بذلك الرئيس الثالث عشر للجمعية الوطنية في الجمهورية الخامسة، مؤكدًا على أهمية وثقل هذا الموقع في الدولة الفرنسية.