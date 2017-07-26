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«الصيادلة»: حسم صفقة «المحاليل الطبية» خلال أسبوع بقيمة 350 مليون جنيه

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«الصيادلة»: حسم صفقة «المحاليل الطبية» خلال أسبوع بقيمة 350 مليون جنيه «الصيادلة»: حسم صفقة «المحاليل الطبية» خلال أسبوع بقيمة 350 مليون جنيه

التحرير

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أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن استمرار المفاوضات مع مجلس إدارة شركة "المتحدون فارما" للمحاليل الطبية لشراء المصنع مناصفة بين النقابة العامة للصيادلة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما للأدوية"، إحدى الشركات القابضة التي تدير نحو 19 شركة حكومية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية، ضمن خطة تحويل المصانع الإنتاجية للدواء والمستلزمات الطبية إلى هيئات مملوكة لجهات حكومية.

وأكد عبيد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه في غضون أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر سوف يُحسم الأمر، حيث إن إدارة مصنع "المتحدون" تطلب 350 مليون جنيه من أجل إتمام صفقة بيع أحد أكبر منتج ومُصدر للمحاليل الطبية في السوق المصرية، والذي يسيطر على نحو 45% من مبيعات المحاليل الطبية في .

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يُذكر أن مصنع "المتحدون للمحاليل الطبية" قد توقف عن الإنتاج منذ أكثر من عامين بقرار وزاري صادر عن وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى برقم 86 لسنة 2015، لإصابة أطفال بأعراض تشنجية ووقوع حالات تسمم فى محافظة بنى سويف بعد استخدام مستحضر "ميتاهايدريل" الذى ينتجه المصنع.

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التحرير

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