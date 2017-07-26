أخبار عاجلة

مساء dmc - حاجزو مشروع الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر يستغيثون بمساء dmc -
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

علاج 1447 مريضًا بالمجان في قرية واحدة بالمنيا (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

علاج 1447 مريضًا بالمجان في قرية واحدة بالمنيا (صور)

02:51 م الأربعاء 26 يوليو 2017

  • عرض 5 صورة

    cdbe7ca3fe.jpg

  • عرض 5 صورة

    f97831b857.jpg

  • عرض 5 صورة

    9020e1f0ef.jpg

  • عرض 5 صورة

    376c72e690.jpg

  • عرض 5 صورة

    ce973ab35f.jpg

إعادة الألبوم

تكريم طالبة

الألبوم التالى

تكريم طالبة "تماثيل الزمن الجميل" في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1447حالة بقرية الديابة بمركز أبو قرقاص خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية، التي نظمتها المديرية يومي 24 و 25 يوليو 2017، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقًا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 215 حالة جراحة، و98 حالة مسالك بولية، و532 أطفال و173 باطنة و160 نساء و101 قلب وأوعية دموية، و80 أسنان و88 أنف وأذن، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 8 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة.

بالإضافة إلى تحليل عدد(63) عينة دم، وعمل 56 حالات موجات صوتية، و21 رسم قلب، وعمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (106) حالات، وتحويل عدد 41 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية "استكمال علاج، جراحة، فحوصات أخرى".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف الصحي بمجرى مائي في المنيا (صور)

    أخبار

  • بدء تنفيذ أعمال رصيف كوبري الملك فاروق بالمنيا (صور)

    أخبار

  • انطلاق حملة مكافحة البلهارسيا نهاية الشهر الجاري في سوهاج

    أخبار

  • مصرع شخصين وإصابة 20 بينهم 6 من الشرطة في حادثي سير بالمنيا

    أخبار

إعلان

a4721c75cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل)

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم