علاج 1447 مريضًا بالمجان في قرية واحدة بالمنيا (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1447حالة بقرية الديابة بمركز أبو قرقاص خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية، التي نظمتها المديرية يومي 24 و 25 يوليو 2017، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقًا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 215 حالة جراحة، و98 حالة مسالك بولية، و532 أطفال و173 باطنة و160 نساء و101 قلب وأوعية دموية، و80 أسنان و88 أنف وأذن، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 8 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة.

بالإضافة إلى تحليل عدد(63) عينة دم، وعمل 56 حالات موجات صوتية، و21 رسم قلب، وعمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (106) حالات، وتحويل عدد 41 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية "استكمال علاج، جراحة، فحوصات أخرى".