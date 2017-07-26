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دجوكوفيتش يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة

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دجوكوفيتش يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة دجوكوفيتش يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة

التحرير

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تعرض اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لإصابة في مرفق اليد، مما قد يحرمه من المشاركة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات التنس الأربع الكبرى «جراند سلام».

وانسحب اللاعب الصربي من ربع نهائي بطولة ويمبلدون في مباراته أمام توماس بيرديتش بسبب الإصابة، مشيرًا إلى شعوره بالآلم من تلك الإصابة في آخر 18 شهرًا.

وأوضح اللاعب الصربي أنه بحاجة إلى الراحة لمدة 12 أسبوعًا للتعافي من تلك الإصابة، ولكنه قرر عدم المشاركة في أي بطولة حتى نهاية العام للتعافي بشكل أفضل للعودة بقوة العام المقبل.

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ويحتل دجوكوفيتش التصنيف الرابع عالميًا، ومن المنتظر أن يتراجع إلى التصنيف الخامس عالميًا في التصنيف الجديد الذي سيصدر يوم الإثنين المقبل.

وسيواصل اللاعب التراجع في التصنيف حيث يتراجع إلى التصنيف الثمن عالميًا بعد 12 أسبوعًا لدفاعه عن 3,765 نقطة وهو أسوأ تصنيف له منذ شهر مارس من عام 2007 عندما كان العاشر عالميًا.

ومن المنتظر أن ينهي اللاعب الصربي العام على أقل تقدير في التصنيف الـ11 عالميًا، وتتشابه حالة دجوكوفيتش كثيرًا مع روجر فيدرير، الذي اتخذ نفس القرار العام الماضي، وفي نفس التوقيت ليبدأ هذا العام وهو في التصنيف الـ17 عالميًا.

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التحرير

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