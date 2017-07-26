نائبة: البرلمان يحاسب الحكومة إذا تخاذلت عن تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

كتب- أحمد علي:

طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب في الإسكندرية، لافتةً إلى أن البرلمان سيحاسب الحكومة في حال تخاذلت عن تنفيذ تلك التوصيات.

وأوصى الرئيس السيسي، الحكومة بمجموعة من التوصيات في ختام الدورة الرابعة لمؤتمر الشباب المنعقد بالإسكندرية، والذي انعقد على مدار يومين، من ضمنها دعم الدولة الكامل لمنتدى شباب العالم الذي دعا إليه شباب مصر، بجانب تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب لتنفيذ ومتابعة إستراتيجية 2030، وتقييمها بشكلٍ دوري، وحزمة من المشروعات القومية.

وقالت "ثابت"، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه التكليفات تُعد برنامجًا حكومياً مُصغرا يختص بالشباب ولهذا يجب تنفيذه في المدة المحددة التي ذكرها الرئيس، مضيفةً أن كل مؤتمر للشباب يُعد برنامجًا حكومياً منفصلا يجب على الحكومة العمل على تنفيذه بأقصى سرعة.

وتابعت: "دعم الرئيس للشباب غير مسبوق وفرصة يجب اقتناصها ولن تفشل إذا ما قصرت الحكومة فنحن نقف دائمًا مراقبين ومتابعين لها".