أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك) -
المستشار زكريا عبد العزيز.. من النيابة العامة لمجابهة رموز العدل (بروفايل) -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لعجوز العربة -
مساء dmc - رئيس جامعة القاهرة : قرارات المجلس التنويري استشارية وليست إلزامية -
مساء dmc - مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة التي ستقدمها للبرلمان -
كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري -
محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور) -
محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي -
مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض -
كلاسيكو الأرض - البدري: التتويج بالدوري والكأس جاء بعد جهد كبير من اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الانتهاء من رفع قدرات 13 محولاً كهربائيًا بالأقصر بتكلفة 3,4 مليون جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتهاء من رفع قدرات 13 محولاً كهربائيًا بالأقصر بتكلفة 3,4 مليون جنيه

01:34 م الأربعاء 26 يوليو 2017

الانتهاء من رفع قدرات 13 محولاً كهربائيًا بالأقصر بتكلفة 3,4 مليون جنيه

رفع قدرات 13 محولاً كهربائيًا

الأقصر – محمد محروس:
أعلن المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع التوزيع بالأقصر، عن انتهاء القطاع من رفع قدرات 13 محولاً كهربائيًا على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة 3,4 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة العليا لتوزيع الكهرباء بتلبية احتياجات المواطنين في الطلب على الكهرباء، وتحسين الأداء وتقديم خدمة أفضل.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه جرى رفع قدرة محولات الكهرباء على مرحلتين، الأولى تضمنت 7 محولات بتكلفة 1.8 مليون جنيه وهم: محول "المعمل" بالسواقي شرق مدينة الأقصر، ومحول "رفعت" بالكرنك بوسط مدينة الأقصر، جرى رفع قدرتهما من 300 إلى 500 ك.ف.ا، ومحول "أبو حميرة" بناحية طفنيس بمركز إسنا من 200 إلى 300 ك.ف.ا، وتم رفع قدرة محول "رواج" شرق بمركز البياضية من 100 إلى 200 ك.ف.ا، ومحول "الهابولي" بناحية طفنيس بمركز إسنا من 160 إلى 200 ك.ف.ا ، ومحول "المدرسة" بناحية الشيخ أحود بمركز إسنا من 100 إلى 160 ك.ف.ا، ومحول "الفاو" بناحية العديسات مركز الطود من 160 إلى 300 ك.ف.ا.

وأضاف أن المرحلة الثانية تضمنت 6 محولات بتكلفة بلغت 1.6 مليون جنيه وهي: محول "أبو الوفا" بقامولا بمركز القرنة، ومحول "منطقة المستشفى" بناحية القرنة بمركز القرنة، ومحول "الروافعة" بمركز البياضية، ورفع قدرتها من 300 إلى 500 ك.ف.ا ، ومحول "الطاهر" بناحية البياضية مركز البياضية، ومحول "الصعايدة" بمركز الزينية من 200 إلى 300 ك.ف.ا، ومحول "الإدريسي" بمركز الزينية من 100 إلى 200 ك.ف.ا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الانتهاء من المرحلة الثانية لمستشفى الأورام بالأقصر نهاية العام الجاري

    أخبار

  • منح دراسية من الجامعة الألمانية لأوائل الثانوية في الأقصر

    أخبار

  • أهالي الحبيل بالأقصر يشكون تكرار انقطاع الكهرباء.. والمسؤولون: "نبحث

    أخبار

  • محافظ الأقصر يوجه برفع تقارير دورية باحتياجات المستشفيات

    أخبار

إعلان

99040bd96f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

كلاسيكو الأرض - البدري: عرض #الكلاسيكو على ONSPORT دعم كبير للجمهور المصري

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

مساء dmc - قرار جمهوري بمعاملة أمير الكويت كالمصريين .. بخصوص تملك بعض قطع الأرض

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)