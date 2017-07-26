بدء إنشاء محطة الصرف الصحي "بجويد" في المنيا

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المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، عن البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الصرف الصحي بقرية جويد، لخدمة أهالي القرية والقرى التابعة لها.

وقال سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه جرى تسليم قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة الصرف الصحي بعد توقف العمل لأكثر من عامين، وتم التوفيق بين كافة أطراف النزاع وإزالة كافة أسباب التوقف، حيث جرى تسليم قطعة الأرض للمقاول بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء الفعلي بالأعمال الإنشائية للمحطة.

