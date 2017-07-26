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بعد 35 ساعة انقطاع.. عودة مياه الشرب إلى المنيا الجديدة

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مصراوي Masrawy

بعد 35 ساعة انقطاع.. عودة مياه الشرب إلى المنيا الجديدة

01:12 م الأربعاء 26 يوليو 2017

بعد 35 ساعة انقطاع.. عودة مياه الشرب إلى المنيا الجديدة

المنيا ــ ريمون الراوي :

عادت مياه الشرب لكافة أحياء مدينة المنيا الجديدة، بعد أن تجاوزت مدة انقطاع مياه الشرب 35 ساعة، منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وقال عدد من سكان المدينة، إنهم عانوا من ضعف المياه، بداية من الدقائق الأولى من فجر أمس الثلاثاء، لتحرم كافة أحياء المدينة من مياه الشرب، دون سبب معلن أو مدى زمني، وامتد الانقطاع حتى 11 صباح اليوم الأربعاء، دون سابق إنذار أو تنويه من جانب جهاز المدينة.

وعقب مرور 12 ساعة من انقطاع المياه، وضع جهاز مدينة المنيا الجديدة تنويهًا على صفحته الرسمية، بموقع "فيس بوك"، ظهر أمس الثلاثاء، يعلم من خلاله المواطنين أن انقطاع المياه تم بسبب عطل مفاجئ بشبكة المياه، دون كشف عن طبيعة العطل أو نوعه أو مستلزمات إصلاحه.

وقال البيان الذي لم يحذف أو يتم تحديثه حتى صباح اليوم الأربعاء، إن مياه الشرب ستعود للمنازل في الثانية من ظهر أمس الثلاثاء، وهو ما لم يحدث، وامتد انقطاع المياه بعد الموعد الذي حدده البيان لليوم.

وقال البيان، الذي لم يتم تحديثه أو تغييره حتى الآن، إنه تم تسيير عربات مياه نظيفة لسد حاجة الأهالي، بينما أكد مواطنون أهم لم يروا هذه العربات أو يشعروا بمرورها، وتندر أشرف مرزوق من مواطني المدينة، متسائلًا هل كانت تسير هذه العربات تحت الأرض.

وأكد عدد من سكان المدينة، أنهم أجروا اتصالات هاتفية بأرقام جهاز مدينة المنيا الجديدة، منذ التاسعة صباحًا، وكان موظف يجيبهم بأن المياه ستعود خلال ساعة، لافتين إلى أن تصديقهم للرد غير الدقيق من جانب الموظف، تسبب في تعطيل وشل حياتهم.

من ناحبته، قال موظف بجهاز مدينة المنيا الجديدة، رفض ذكر اسمه، إن قوة من شرطة قسم مدينة المنيا الجديدة، حضرت لمعاينة العطل والاطمئنان على بذل جهد مكثف لإصلاح العطل، بعد تلقي الشرطة كم كبير من الاتصالات والبلاغات التليفونية من أهالي المدينة المتضررين من انقطاع المياه.

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