تعرف على أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية والعربية اليوم

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تحرك سعر الدولار بالبنك المركزي نحو الإرتفاع صباح اليوم ليسجل متوسط سعر 17.943 جنيه للبيع، ونحو 17.844 جنيه للشراء، وذلك مقابل 17.937 جنيه، ونحو 17.837 جنيه للبيع أمس.

وسجل الدولار ببنك مصر نحو 17.82 جنيه للشراء، ونحو 17.92 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل نحو 17.85 جنيه للشراء، و17.95 للبيع، وسجل الدولار ببنك البركة نحو 17.85 للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وبنك إتش إس بي سي سجل نحو 17.84 للشراء، و 17.94 للبيع، بينما سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني "بيريوس" نحو 17.85 للشراء، ونحو 17.95 جنيه للبيع، والبنك الأهلي سجل نحو 17.8 للشراء و 17.9 للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.86 جنيه للشراء ، و17.96 جنيه للبيع.

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وعلى صعيد باقى العملات الأجنبية اليوم فقد سجل متوسط سعر اليورو وفقًا للبنك المركزي نحو 20.85 جنيه للشراء، ونحو 17.97 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.33 جنيه للشراء، 23.47 جنيه للبيع، فيما سجل الفرنك السويسري نحو 18.85 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع، والـ 100 ين ياباني سجل نحو 16.06 جنيه للشراء، ونحو 16.11 جنيه للبيع، واليوان الصيني سجل نحو 2.64 جنيه للشراء، و 2.65 جنيه للبييع.

أما العملات العربية فقد سجل متوسط سعر الريال السعودي وفقًا للبنك المركزي نحو 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.84 جنيه للشراء، ونحو 59.56 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.85 جنيه للشراء، ونحو 4.88 جنيه للبيع.