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دراسة: تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال في الدول المتقدمة

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مصراوي Masrawy

دراسة: تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال في الدول المتقدمة

10:50 ص الأربعاء 26 يوليو 2017

دراسة: تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال في الدول المتقدمة

تراجع كبير في عدد الحيوانات المنوية لدى رجال الدو

كشفت دراسة حديثة عن أن معدلات الخصوبة لدى الرجال تراجعت بنسبة تفوق النصف خلال أربعين عاماً، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

وبحسب الدراسة التي نشرت الثلاثاء، في مجلة "هيومان ريبروداكشن أبديت" لأبحاث الطب التناسلي فإن معدلات الخصوبة لدى الرجال في دول غربية تراجعت بنسبة 52.4 بالمائة في الفترة بين 1973 و2011 .

ونقل موقع "DW" الألماني عن أرتور مايرهوفر من مركز الطب الحيوي بجامعة ميونيخ قوله إن الدراسة لم تراع سلامة النطف وحركتها وكذلك التغير في شكلها.

وأضاف الخبير الألماني الذي لم يشارك في الدراسة: "لذلك يظل من غير المعروف بشكل جازم.. ما إذا كان يستشف من هذه البيانات أن الرجال قد أصبحوا فعلا أقل خصوبة".

وأشار مايرهوفر إلى إن الاتجاه الذي لفتت إليه الدراسة محل تحفظ حيث أشار معدو الدراسة إلى تزايد أورام الخصية ومرض خفاء الخصيتين وغيرها من المشاكل بالإضافة إلى وجود علاقة بين تزايد الأمراض وتراجع الخصوبة.

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مصراوي Masrawy

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