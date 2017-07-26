تزوج ثلاث مرات وهذا سبب اعتزاله.. معلومات لا تعرفها عن يوسف شعبان

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صعد على سلم النجومية بخطوات ثابتة من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الراقية، وصل عددها إلى ما يقرب من مئة فيلم وأكثر من 85 مسلسلا، حتى تولى منصب نقيب الممثلين الذي تركه نهاية عام 2003، هو الفنان القدير يوسف شعبان الذي فاجأ الجمهور بقرار اعتزاله بسبب ابتعاد المنتجين عنه وجلوسه في بيته دون عمل، إضافة إلى معاناته من مرض في الكلى منذ فترة طويلة.

أثار ذلك الخبر استياء الكثيرين لعدم تقدير مكانة نجم بحجم الفنان يوسف شعبان الذي يعتبر من أهم من أنجبتهم السنيما المصرية، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن الفنان يوسف شعبان.

1- ولد يوسف شعبان في 16 يوليو عام 1941، في حي شبرا بمحافظة القاهرة.

2- كان يتمنى الالتحاق بكلية "الفنون الجميلة"، إلا أن عائلته رفضت بشدة وأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

3- والده كان مصمم إعلانات مشهورا في شركة "إيجيبشيان جازيت" التي أممتها ثورة يوليو وحولتها لدار التحرير للطبع والنشر.

4- حبه للتمثيل ظهر في أثناء دراسته في الجامعة وتعرفه على الفنان "كرم مطاوع" و"سعيد عبد الغني" و"إبراهيم نافع"، فقرر الالتحاق بفريق التمثيل في الكلية، ليقرر وقتها ترك كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، ثم قدم أوراقه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

5- تعتبر مشاركته في بطولة فيلم "زقاق المدق"، نقلة كبيرة في حياته الفنية، وكان من بطولة الفنانة "شادية" والفنان "صلاح قابيل" و"حسين رياض".

6- تزوج يوسف شعبان ثلاث مرات، أولاها كانت من الفنانة ليلى طاهر بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "الحب الكبير"، ولكن الزواج لم يستمر إلا لأربعة أعوام فقط، فتم الطلاق بينهما.

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7- بعد فشل الزيجة الأولى، التقى بنادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية، في إحدى حفلات التخرج الخاصة بالجامعة الأمريكية ونشأت بينهما قصة حب قوية، قوبلت برفض كامل من الأميرة فوزية، ولكن بإصرار نادية، تم الزواج في حفل عائلي صغير اقتصر على بعض الأقارب عام 1971، وعاش العروسان في شقة الزوجية بحي الزمالك بالقاهرة، ولكن الزواج لم يستمر سوى فترة قصيرة لينتهي بالطلاق وأنجب منها ابنته سيناء.

8- أما الزيجة الثالثة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد.

9- انتشرت العديد من الشائعات التى تؤكد زواجه من الفنانة اللبنانية الراحلة "صباح"، لمدة شهر واحد فقط، ولكنه نفى تلك الشائعة وأكد في أحد التصريحات الصحفية أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، وعلق ضاحكا "لا أعرف من وراء هذه الشائعة الغريبة التي طالتني، فهل غيّر مروجو الشائعات خطتهم وبدلا من إطلاق شائعات الوفاة بدأوا يطلقون شائعات الزواج؟ وما معنى النبش في الماضي للحديث عن زواج قبل أربعين سنة لم يحصل أصلا؟".

10- عبر يوسف شعبان عن استيائه من "مسرح مصر"، خلال أحد التصريحات الصحفية ويقول عن تلك التجربة: "شباب بلا موهبة يلقون النكات السخيفة على خشبة مسرح، وأنصح أشرف عبد الباقي وفرقته بالجلوس في المقهى، والتوقف عن تقديم عروضهم السخيفة".

11- صدم الجمهور برأيه عن الفنان محمد رمضان وقال إنه لا يمتلك "كاريزما"، ولا يصلح أن يكون نجمًا، قائلًا خلال أحد تصريحاته الصحفية: "كلما استمعت إلى أن محمد رمضان هو نجم مصر الأول أصاب بحالة من الضحك، فهو لا يمتلك كاريزما ولا يصلح أن يكون نجما، كما أن أعماله سيئة، فهو ممثل ضعيف، وأكثر ما يستفزني فيه هو غروره، وعندما علمت بنشره لصور سياراته الجديدة تعجبت من تصرفاته الغريبة والتي لا يمكن أن تصدر من فنان عاقل وناجح".