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الترجي يخطف فوزًا غاليا من النفط العراقي في البطولة العربية

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الترجي يخطف فوزًا غاليا من النفط العراقي في البطولة العربية الترجي يخطف فوزًا غاليا من النفط العراقي في البطولة العربية

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تغلب الترجي التونسي، على نفط الوسط العراقي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية.

أحرز هدف المباراة الوحيد، طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 83K مستغلًا سوء التغطية الدفاعية للفريق العراقي.

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بهذه النتيجة رفع الترجي رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر المجموعة، بينما يبقى نفط الوسط العراقي بلا نقاط، قبل انطلاق المباراة الثانية بين الهلال السعودي والمريخ السوداني، بعد قليل.

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التحرير

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