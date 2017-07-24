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مران الأهلي| عودة مؤمن زكريا.. وتألق متعب وأزارو

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مران الأهلي| عودة مؤمن زكريا.. وتألق متعب وأزارو مران الأهلي| عودة مؤمن زكريا.. وتألق متعب وأزارو

التحرير

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خصص أحمد أيوب، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني، تقسيمة للاعبين، على هامش المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهدت التقسيمة مشاركة جميع اللاعبين عدا صالح جمعة ومؤمن زكريا، وشهدت التقسيمة تألق عماد متعب، وظهر الدولي المغربي وليد أزارو، بصورة جيدة وتمكن من تسجيل هدفين.

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات التأهيلية، بصالة الچيم، على هامش المران الجماعي، حيث يعاني من تمزق في العضلة الأمامية تغيب على أثرها من مباراة الفيصلي الأردني، والتي خسرها الأحمر بهدف دون رد، بالبطولة العربية.

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وانتظم الثنائي جونيور أجاي وميدو جابر، بالمران الجماعي، حيث تغيب أجاي عن مران الأمس بسبب مرض نجله، بينما تغيب "جابر" بسبب دخول والده للعناية المركزة.

وشهد المران عودة مؤمن زكريا بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليا من الجهاز الفني، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بصالة الچيم والجري حول الملعب.

ويستضيف الأهلي نظيره الوحدة الإماراتي، غدا الثلاثاء، بستاد السلام، ضمن مبارايات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في إطار البطولة العربية.

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التحرير

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