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مصطفى مدبولي: نمنع النمو العشوائي بـ«الإسكندرية الجديدة»

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مصطفى مدبولي: نمنع النمو العشوائي بـ«الإسكندرية الجديدة» مصطفى مدبولي: نمنع النمو العشوائي بـ«الإسكندرية الجديدة»

التحرير

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قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني مصطفى مدبولي، إن الدولة سيكون لها اليد العليا في تنمية وإنشاء مدينة الإسكندرية الجديدة، لمنع النمو العشوائي للمناطق السكانية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته اليوم الإثنين في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بالإسكندرية، أن التجاوزات التي قام بها بعض الأهالي في مدينة الإسكندرية خلال السنوات الماضية أسفرت عن شكل سيئ للتخطيط العمراني، موضحًا: «أصحاب هذه الإنشاءات ليسوا فقراءً، ومشروعاتهم تقام دون تخطيط أو إشراف أو متابعة».

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وأوضح مدبولي، أن الدولة ستشتري الأراضي التي ستنشئ عليها المدينة الجديدة من المواطنين، وتقوم هي بعمليات التخطيط والبناء وتشييد الأراضي، مبررًا: «لن نترك المواطن ينشئ كيانات عمرانية مخالفة، فالدولة هي المسئولة عن تنمية المدينة وستشرف على تخطيطها العمراني، وذلك لمنع ظهور المصالح الشخصية، إذ سيكون لها اليد العليا في عملية التنمية».

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التحرير

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