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وزير البترول: نسعى لتحويل مصر إلى «مركز طاقة» إقليمي

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وزير البترول: نسعى لتحويل مصر إلى «مركز طاقة» إقليمي وزير البترول: نسعى لتحويل مصر إلى «مركز طاقة» إقليمي

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ووصلنا لمتوسط 675 ألف وحدة خلال عام واحد، موضحًا أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم إيصال الغاز لـ33% من إجمالي الوحدات التي بها غاز طبيعي في .

أضاف الملا، خلال كلمته اليوم الاثنين، بإحدى جلسات المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بمكتبة الإسكندرية: «نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بحكم موقعها الجغرافي الممتاز، لكن الموقع وحده ليس كافيًا دون إمكانيات، ونعمل على ذلك الآن، ونطوّر المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها عام 2020».

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وتابع: «لدينا بنية تحتية لاستقدام غاز من دول شرق المتوسط، لتكريره وإعادة تصديره، وتم الاتفاق على استقدام الزيت الخام من العراق، مرورًا بالأردن إلى مصر، ولدينا جيدة من الخطوط للنقل، ما يساعد على جذب الاستثمارات».

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التحرير

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