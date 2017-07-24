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«إسكان البرلمان»: زيادة أسعار مواد البناء أثر على شقق الإسكان الاجتماعي

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«إسكان البرلمان»: زيادة أسعار مواد البناء أثر على شقق الإسكان الاجتماعي «إسكان البرلمان»: زيادة أسعار مواد البناء أثر على شقق الإسكان الاجتماعي

التحرير

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أرجع النائب ايهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، السبب الرئيسي في ارتفاع وحدات الإسكان في الإعلان التاسع بزيادة 30 ألف جنيه للوحدة، إلى ارتفاع الأسعار ومواد البناء خلال الفترة الماضية.

وقال منصر في تصريحات لـ«التحرير»: «لم أكن اتمنى أن يزيد السعر بهذه الطريقة، وإن كان تأثير هذه الزيادة لا يذكر بالمقارنة بطول فترة سداده والتي ستكون حوالي 200 جنيه شهريا على مدار فترة السداد، لكن الزيادة في الأسعار القت بظلالها على أسعار هذه الوحدات».

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وأضاف منصور أن مشروع الإسكان يصرف على نفسه بمعنى أن موارده المادية تستغل في استمرار المراحل المتتالية للمشروع، حيث مولت الدولة المشروع في البداية فقط، وبعد ذلك المشروع يشغل نفسه.

كانت وزارة الاسكان قد أعلنت عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، يوم 20 أغسطس المقبل، على أن يكون سحب كراسة الشروط، يوم 12 من نفس الشهر، ووضعت الوزارة شروط جديدة للحصول على الشقة أبرزها رفع مقدم الحجز للوحدة لـ11 ألف جنيها بدلا من 9 آلاف جنيها، ورفع قيمة الشقة لـ184ألف بدلا من 154ألف بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء.

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التحرير

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