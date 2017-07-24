رئيس الوزراء: تحسن «طفيف» في معدلات النمو بفضل الإصلاح (فيديو)

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تواجه مشاكل امتدت لفترات زمنية طويلة، ويتم التعامل معها بكل جدية ولا تؤجل، معقبًا: "تأجيل مواجهة المشاكل أصبح شبه مستحيل".

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته اليوم الإثنين بمؤتمر الشباب الوطني المنعقد بمكتبة الإسكندرية: "من المشكلات التي تواجه مصر تطوير البنية التحتية، ومنظومة الدعم، واستيعاب الزيادة السكانية"، موضحا أن الإصلاح الاقتصادي خطوة نحو مستقبل أفضل، ويسهل المهمة لمن سيتولاها في المستقبل.

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وتابع: "بفضل الإصلاح الاقتصادي حدث تحسن طفيف في ميزان المدفوعات ومعدلات النمو ونسب البطالة والميزان التجاري"، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع القرارات الصعبة لكن الإصلاح لن يتوقف، مؤكدا استمرار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لمدة عامين أو ثلاثة.

ويشارك 1300 شاب في فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى الغد، بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، على رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.