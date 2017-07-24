هل تقلل «التموين» حصة المواطن من الخبز؟

التحرير

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أصدرت وزارة التموين، تقريرًا رسميًا، بشأن معدل استهلاك الفرد للخبز، في مختلف أنحاء الجمهورية، وأكدت خلاله أن هذا المعدل لا يزيد عن 3.8 رغيف، مما دفعها إلى دراسة مقترح بتقليل حصة الفرد من رغيف الخبز من 5 لـ 4 أرغفة يوميًا على أن تقوم بزيادة فارق نقاط الخبز من 10 لـ 20 قرشًا للرغيف في حال قيام الفرد بتوفيره.

شعبة المخابز: ستتراجع.. أو تزيد عليها تكلفة تصنيع الرغيف

ويقول عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في اتحاد الغرف التجارية، إن الوزارة لن تطبق هذا القرار وأنه لا مساس بحصة الفرد من الخبز، مضيفًا أن المواطن لا يبحث عن فارق نقاط الخبز لأنه لا يملك قدرًا من الرفاهية لإيجاد أطعمة بديلة عن الرغيف.

وأضاف غراب في تصريحات خاصة للتحرير، أن تعليمات رئيس الجمهورية بشأن رغيف الخبز كانت واضحة ولا تملك وزارة التموين أو أي جهة أخرى الاقتراب من الرغيف لأنه بالفعل خط أحمر.

فيما قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الحديث عن تقليل حصة الفرد من رغيف الخبز أمر مرفوض، ولن يقبله أصحاب المخابز وليس المواطن فقط، معتبرًا أن هذا الأمر سيضره بدرجة كبيرة نظرًا لأن تكلفة التصنيع تم تحديدها، واحتسابها على أساس أن الفرد يحصل على 5 أرغفة، والأن بعد تقليل تلك الحصة فعلى وزارة التموين أن تزيد قيمة تكلفة التصنيع.

وأضاف حماد، في تصريحات خاصة للتحرير، أن هناك تفاوضًا سيتم خلال الأيام القادمة مع وزارة التموين بهذا الشأن وربما يحدث تراجع عن المقترح لأنه إلى الآن لم يصدر به قرارًا رسميًا.

«البدالين»: القرار الجديد سيفتح المجال أمام مزيد من إهدار المال العام

ماجد نادي، المتحدث الرسمي عن بدالي التموين، أكد أن هناك مجالًا لإهدار المال العام والتلاعب من قبل المخابز، وذلك من خلال بيع استبدال رغيف الخبز بنقود للمواطنين، بإعطائه 25 أو 30 قرشًا في الرغيف، وضربه على السيستم للحصول على تكلفة الرغيف من الوزارة، وفي حقيقة الأمر المواطن لا يصرف خبزًا حقيقيًا، بل يحصل على نقود بدلا منه والمستفيد الأكبر هو صاحب المخبز.

وأضاف نادي، في تصريحات خاصة للتحرير، أن الأمر يستلزم إحكام الرقابة بشكل كبير لأن صاحب المخبز لن يقف متفرجًا على خسارته وعدم شراء الخبز، وبالتالي فقدان قيمة التصنيع الكبيرة التي يحصل عليها من الدولة مقابل توفير الخبز للمواطنين.

اقتصاديون: توجه من الدولة لتحويل الدعم العينى إلى نقدي

وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن وجود الوزير الحالي توجه من الدولة لتحويل الدعم من عيني لنقدي، وهذا أمر يتضح جليًا في تصريحاته قبل توليه الوزارة، بأنه يعكف على دراسة الأمر.

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وأضاف النحاس في تصريحات خاصة للتحرير، أن القرارات التي اتخذها كانت واضحة، وخاصة في القرار الأخير من تقليل عدد الأرغفة وزيادة فارق نقاط الخبز في تحفيز للمواطنين للحصول على ثمن الرغيف بدلا منه، فالدولة لا تستطيع تحمل دعم الرغيف بشكل كامل فقررت إعطاء المواطن 20 قرشًا على أن تقوم بتوفير 45 قرشًا، من ثمن تكلفة تصنيعه الذي تتحمله بنحو 65 قرشًا في الرغيف الواحد.



فيما قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة باتت تتفنن في الأخذ من الفقير، وعلى غرار ما حدث مع البنزين عندما زاد سعر بنزين 80 بنحو 55%، فيما رفعت فقط قيمة البنزين 95 بنحو 5%، وبالطبع هذا يوضح أنها لا تعمل في صالح محدودي الدخل كما أعلنت مرارًا، وأنها تسعى جاهدة للقضاء على الطبقة الوسطى.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة للتحرير، أن الحكومة أعلنت مرارًا أنه لا اقتراب من رغيف الخبز، إلا أنها في حقيقة الأمر، اقتربت وحاولت أن تأخذ من دعمه للمواطن، وإن اختلف الشكل، إلا أن الحقيقة قائمة وهي الأخذ من حصة المواطن في الدعم وتوفير نفقاتها.

التموين: القرار قيد الدراسة

ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الهدف من المقترح هو إنهاء الحلقات الوسيطة ووضع الدعم في يد المواطن، مؤكدًا أن المواطن لا يستهلك حصته من الـ 5 أرغفة، وأن القرار جاء في إطار تقليل الهادر ومنع التسريب والتلاعب من أصحاب المخابز، مضيفًا أن المواطن سيستفيد من كل رغيف يوفره بضعف الثمن من توفير 10 قروش إلى توفير 20 قرشًا.

وأضاف رمضان، في تصريحات خاصة للتحرير، أنه لا اقتراب من سعر رغيف الخبز، وسيظل بسعره، وإن كل ما يحدث هو إجراءات وترتيب للمنظومة، وكلها أمور في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن القرار محل دراسة ولم تحدد مدة زمنية للتنفيذ حتى الآن.

متوسط استهلاك الفرد للخبز بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا

كشف تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم، لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

و تشير معدلات الاستهلاك اليومي، وفقًا للتقرير، أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم في القاهرة 2.5 رغيف/ يوم، و2.2 رغيف/ يوم في مطروح، و2.48 رغيف/ يوم في بورسعيد، و2.9 رغيف/ يوم في السويس، و3 أرغفة/ يوم في الغربية، و3.8 رغيف/ يوم في دمياط، و3.88 رغيف/ يوم في الجيزة، و3.6 رغيف/ يوم في الإسكندرية، و3.85 رغيف/ يوم في البحيرة، و3.8 رغيف/ يوم في الدقهلية، و3.88 رغيف/ يوم في الشرقية، و3 أرغفة في الفيوم، و2.5 رغيف/ يوم في الوادي الجديد، و3.7 رغيف/ يوم في سوهاج، و2.7 رغيف/ يوم في قنا، و2.3 رغيف/ يوم في الأقصر، و3.9 رغيف/يوم في أسوان، و3.4 في البحر الأحمر، و2.7 رغيف/ يوم في سيناء.

جدير بالذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليون، يحصلون على دعم الخبز، بطاقاتهم مكونة من 4 أفراد، ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفًا مدعمًا يوميًا، أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميًا.

وتستهلك مصر سنويًا نحو 14. 6 مليون طن من القمح، بينهم 9.6 مليون طن، مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.