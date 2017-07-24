مصرع وإصابة 37 ونجاة 12 في حوادث متفرقة بالمحافظات

عواصم المحافظات -(أ ش أ):

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون ونجاة 12 شخصًا، اليوم الاثنين، في حوادث تصادم بعدة محافظات، حيث تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات وتحرير المحاضر اللازمة.

ففي مرسى مطروح، أُصيب 10 أشخاص بينهم 7 سعوديين إثر حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية "سيدي عبد الرحمن" الكيلو 135 طريق الإسكندرية-مطروح، وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي.

وفي الفيوم، لقي شابان مصرعهما ونجا 12 آخرون في حادثي سير وقعا بسبب الدراجات النارية بالمحافظة؛ حيث أسفر الحادث الأول عن مصرع 2 كانا يستقلا دراجة نارية صدمتها سيارة نقل بطريق الفيوم/القاهرة، وبمواجهة قائد السيارة أفاد أنه فوجئ بقائد الدراجة يقطع عليه الطريق فجأة مما أدى إلى الاصطدام به.

كما قطعت دراجة نارية في الحادث الثاني طريق أبو عش، أمام سيارة أجرة وعند تفاديه الدراجة سقط في بحر أبو عش ونجا ومعه 11 راكبا، بينما فر قائد الدراجة النارية هاربا.

وفي البحيرة، أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، حيث أنه أثناء سير سيارة ملاكي على طريق الضبعة/القاهرة الكيلو 100 اتجاه الضبعة بوادي النطرون، انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق، وتصادف مرور سيارتين ملاكي بالطريق المقابل فاختلت عجلة القيادة بيد قائديهما فاصطدما بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وفي سوهاج، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون 3 حوادث سير بمراكز "جرجا، وسوهاج، ودار السلام"، أسفر الحادث الأول بمركز سوهاج نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل -فر قائدها هاربا -أثناء سيرها على الطريق الزراعي السريع بدراجة نارية نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة، عن مصرع قائد الدراجة ورفيقه.

بينما أسفر الحادث الثاني نتيجة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الزراعي السريع بمركز جرجا عن مصرع قائد الدراجة، وأسفر الحادث الثالث نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بمركز "دار السلام" عن إصابة 12 شخصا أثناء سيرها على الطريق الشرقي السريع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها حال تفاديه دراجة نارية.

وفي السويس، أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة تاكسي بالحاجر الأسمنتي على جانبي طريق العين السخنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.