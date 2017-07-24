انهيار ميرفت أمين وظهور محامي «مبارك».. أبرز لقطات عزاء زوجة عزت العلايلي

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تلقى الفنان القدير عزت العلايلي العزاء في زوجته الراحلة السيدة سناء الحديدي، بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسة على تقديم واجب العزاء.

كانت زوجة عزت العلايلي قد توفيت يوم السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرضK ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التي جاءت في العزاء..

«بكاء» ميرفت أمين

يبدو أن سمة علاقة صداقة قوية كان تربط الفنانة ميرفت أمين، بالسيدة سناء الحديدي، فلم تتمالك نفسها وبكت عليها بحرقة، وحرص "العلايلي" على مواساتها.

محامي «مبارك» أول الحضور

على الرغم من قلة ظهوره في المناسبات الاجتماعية، فقد حرص فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان عزت العلايلي.

وزن «شيرين» الزائد

حرصت أيضًا الفنانة شيرين على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان عزت العلايلي، وعلى الرغم من ارتدائها الأسود الذي يخفي الكثير من التفاصيل، فإن "شيرين" لفتت الأنظار بسبب زيادة وزنها.

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«رشوان توفيق» يظهر بعد غياب

بعد غياب طويل عن الدراما والظهور الإعلامي، ظهر الفنان القدير رشوان توفيق في عزاء الراحلة السيدة سناء الحديدي، وحرص على تقديم العزاء لزوجها الفنان عزت العلايلي بنفسه.

«قصة شعر» إلهام شاهين

حرصت أيضًا الفنانة إلهام شاهين على حضور عزاء زوجة الفنان عزت العلايلي، ولفتت الأنظار بتسريحة شعر مختلفة، أظهرتها بشكل أصغر في العمر.

الظهور الأول لـ«حسن العدل» يصدم الجمهور

لفت الأنظار ظهور الفنان حسن العدل في عزاء زوجة الفنان عزت العلايلي، الذي يعتبر الظهور الأول له بعد اختفاء مفاجئ، حيث ظهرت عليه علامات كبر السن بشكل كبير.