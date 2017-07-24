استخدم ماء الأرز وشاهد ما يحدث لجسمك

شيماء مصطفى

كثير من السيدات لا تهتم باستخدام ماء الأرز بعد غسله، ودائما ما يتخلصن منه، ولكن بعد الإطلاع على السطور التالية سيتغير الأمر كثيرا فيحتوي ماء الأرز على الكثير من الفوائد.

فكما جاء في موقع، " هيلث "، فيمكن استخدام ماء الأرز فى التخلص من بقايا الجلد الميت الموجود فى الايد او القدم، من خلال الاستحمام به، بالاضافة إلي ذلك يساعد على التخلص من مشكلة جفاف الشعر.

ويساعد ماء الارز على توفير الحماية لدى العينين، والتخلص من الجذور الحرة الموجودة فى البشرك والتي تسبب الإصابة بسرطان الجلد.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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