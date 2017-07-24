العرب اليوم: اطلاق نار بمحيط السفارة الاسرائيلية بالأردن وجولة خليجية لأردوغان

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الاحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها غارات الطيران الروسي على الرقة ومقتل أردني بمحيط السفارة الاسرائيلية، إضافة إلى مواجهات بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين.

1- مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والمرابطين بـ"الأقصى"

قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز في القدس اليوم (أ ف ب)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة وأطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز بكثافة في محيط باب الأسباط.

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2- اطلاق نار في محيط السفارة الاسرائيلية بالأردن

تعزيزات أمنية في محيط السفارة الاسرائيلية بعمان اليوم (أ ف ب)

توفي شاب أردني، 17 عامًا، في مشاجرة وقعت بينه وبين وإسرائيلي داخل مبنى السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، بحسب جريدة الغد الأردنية.

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3- الطيران الروسي يشن عشرات الغارات بريف الرقة الشرقي

قوات تابعة للجيش الروسي في مدينة تدمر - أرشيفية (أ ف ب)

شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 60 غارة جوية على قرى وبلدات في ريف الرقة الشرقي مخلفة قتلى وجرحى.

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4- الرئيس التركي يبدأ جولة خليجية

الرئيس التركي يصافح العاهل السعودي اليوم (ا ف ب)

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر السلام، بحثا خلالها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

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5- جبهة النصرة تسيطر على مدينة إدلب

مقاتل من جبهة النصرة في حلب (أ ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة فتح الشام "جبهة النصرة سابقًا" سيطرت على مدينة إدلب شمال غربي سوريا، بعدما انسحب مسلحو حركة أحرار الشام المعارضة منها.

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