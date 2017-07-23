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اعرف حصتك من الخبز وفارق النقاط بعد «قرار التموين الجديد»

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اعرف حصتك من الخبز وفارق النقاط بعد «قرار التموين الجديد» اعرف حصتك من الخبز وفارق النقاط بعد «قرار التموين الجديد»

التحرير

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حالة من الجدل الواسع حول القرار الذي أعلنت وزارة أنه قيد الدراسة؛ بجعل حصة الفرد من رغيف الخبز 4 أرغفة بدلاً من 5، الأمر الذي طرح تساؤلاً عن مدى استفادة المواطن من القرار الجديد؟.

حصة الفرد من الخبز في النظام الحالي وفارق النقاط:

يحصل الفرد في النظام الحالي على 5 أرغفة يوميًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وحال عدم الحصول على الخبز وصرفه كنقاط سلعية يحصل الفرد على نفس عدد الأرغفة بسعر 10 قروش للرغيف الواحد، وهو ما يعادل 50 قرشًا للفرد يوميًا أي نحو 15 جنيهًا شهريًا.

حصة الفرد من الخبز وفرق النقاط حال تطبيق قرار التموين الجديد:

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حال تطبيق قرار التموين التي أعلنت الوزارة أنه قيد الدراسة، سيحصل الفرد على 4 أرغفة بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وفي حال عدم شراء الخبز وصرفة كفارق نقاط سيحصل الفرد على نفس العدد على أن يحتسب له سعر الرغيف بـ 20 قرشًا وهو ما يعادل 80 قرشًا للفرد، أي نحو 24 جنيهًا شهريًا فارق نقاط.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تقريرًا رسميًا أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، أفادت خلاله أن معدل استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف في اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

جدير بالذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليون يحصلون على دعم الخبز مكونة بطاقاتهم من 4 أفراد، ما يعني حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيف مدعم يوميًا أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يوميًا.

وتستهلك سنويًا نحو 14. 6 مليون طن من القمح بينهم  9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

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التحرير

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