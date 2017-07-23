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بالفيديو.. ضبط 5 عناصر إرهابية بحركة حسم بالجيزة والشرقية

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مصراوي Masrawy

.. ضبط 5 عناصر إرهابية بحركة حسم بالجيزة والشرقية

03:36 م الأحد 23 يوليو 2017

بالفيديو.. ضبط 5 عناصر إرهابية بحركة حسم بالجيزة والشرقية

ضبط 5 عناصر إرهابية بحركة حسم بالجيزة والشرقية

كتب – فتحي سليمان:
قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 5 عناصر تابعة لحركة حسم اثناء اختبائهم داخل وكرين إرهابيين بمحافظتي الجيزة والشرقية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، إن معلومات وردت إلى ضباط الأمن الوطني تفيد عقد العناصر المضبوطة لقاءات تنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، وتم مداهمة الوكرين، وضبط المتهمين وعُثر داخلهما على أوراق ومخططات تنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة.

أوضح البيان أن ذلك يأتي استمراراً في ملاحقة الوزارة لعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بحركة "حسم" وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في تلك الوقائع.

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