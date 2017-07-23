التنسيق: الطب 97.4% واقتصاد وعلوم سياسية 94.2% وألسن 92.6%

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات للاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب المرحلة الأولى، عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%، والإعلام 383 درجة بنسبة 93.4%، والألسن 380 درجة بنسبة 92.6 %، الآثار 88.6 %، والفنون الجميلة فنون 83.2%.

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كما أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية للتنسيق بلغ 97.4 %، كما توقف الحد الأدنى لكليات طب الأسنان عند 97.1 %، فيما توقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 95.9%، والعلاج الطبيعى 95.8%، والعلوم الصحية التطبيقية 95.4%.