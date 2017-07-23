أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التنسيق: الطب 97.4% واقتصاد وعلوم سياسية 94.2% وألسن 92.6%

Google+ Print
التنسيق: الطب 97.4% واقتصاد وعلوم سياسية 94.2% وألسن 92.6% التنسيق: الطب 97.4% واقتصاد وعلوم سياسية 94.2% وألسن 92.6%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات للاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب المرحلة الأولى، عند 386.5 درجة بنسبة 94.2%، والإعلام 383 درجة بنسبة 93.4%، والألسن 380 درجة بنسبة 92.6 %، الآثار 88.6 %، والفنون الجميلة فنون 83.2%.

شاهد أيضا

كما أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية للتنسيق بلغ 97.4 %، كما توقف الحد الأدنى لكليات طب الأسنان عند 97.1 %، فيما توقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 95.9%، والعلاج الطبيعى 95.8%، والعلوم الصحية التطبيقية 95.4%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة