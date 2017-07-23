التموين تقترح مضاعفة نقاط الخبز 100%.. وتقليص نصيب الفرد لـ 4 أرغفة يومياً

كتبت- عايدة رضوان:

كشف تقريرٌ رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يومياً لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وتشير معدلات الاستهلاك اليومي، وفقًا للتقرير، إلى أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم في القاهرة تتراوح ما بين 2.5 رغيف يومياً، و2.2 رغيف في مطروح، و2.48 رغيف في بورسعيد، و2.9 رغيف في السويس، و3 رغيف في الغربية، و3.8 رغيف في دمياط، و3.88 رغيف في الجيزة، و3.6 رغيف في الإسكندرية، و3.85 رغيف في البحيرة، و3.8 رغيف في الدقهلية، و3.88 رغيف في الشرقية، و3 أرغفة في الفيوم، و2.5 في الوادي الجديد، و3.7 في سوهاج، و2.7 رغيف في قنا، و2.3 رغيف في الأقصر، و3.9 رغيف في أسوان، و3.4 في البحر الأحمر، و2.7 رغيف في سيناء.

وأشارت نتائج التقرير، إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/يومياً، وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالي 120 رغيف/شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيه في مقابل 150 رغيف في الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيه.

يُذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليون يحصلون على دعم الخبز مكونة بطاقاتهم من 4 أفراد ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيف مدعم يومياً أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يومياً، وتستهلك مصر سنوياً نحو 14.6 مليون طن من القمح بينهم 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

ويوصي التقرير بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة باعتبارهما بديلان للخبز يمكن الاعتماد عليهما في تغيير النمط الاستهلاكي الحالي الذي أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصري من القمح لـ 180 كيلو جرام / عام في مقابل 85 كيلوجرام /عام متوسط الاستهلاك العالمي من القمح.

ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وشددت الوزارة على إلتزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يومياً ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.