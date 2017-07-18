بالفيديو... التفاصيل الكاملة للاعتداء على فنانة شهيرة داخل منزلها

شيماء مصطفى

روت الفنانة الصاعدة تغريد عبدالرحمن تفاصيل الاعتداء عليها من قبل جارها ومحاولته التحرش بها أثناء وجودها بمفردها في المنزل.

ونشرت تغريد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة صور ظهرت من خلالها الإصابات التي تعرضت لها على يد جارها.

ولم تكتفي تغريد عبدالرحمن بنشر الصور، حيث نشرت فيديو روت من خلاله تفاصيل الاعتداء عليها قائلةً: «أنا تغريد عبدالرحمن، خريجة كلية التجارة الخارجية من جامعة حلوان، وحاصلة على دبلوم التنمية البشرية من جامعة الإسكندرية، ودبلوم تربوي من جامعة السادات، وحاليا طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية».

وتابعت الفنانة الشابة: «أنا بحب أدرس طول الوقت، وطبعا حضراتكم شايفين شكلي متبهدل إزاي، أنا شكلي كده لأني واخدة علقة موت، ضربني ولد جاري ما أعرفهوش ولا يعرفني».

واستطردت الفنانة الشابة: «كل الموضوع إن ربنا كرمني بكام حاجة عملتهم في التليفزيون، بحكم موهبتي وإني بحب التمثيل، فشافني في التليفزيون فحس إني أنا بنت شمال فبقى يصطادني في الرايحة والجاية، ما انا برجع بالليل متأخر أيام التصوير».

وأضافت أنها اشترت في الفترة الأخيرة «عجلة» لتقضى بها المشاوير القريبة من منزلها، وفى أحد الأيام استعدت لركوب العجلة، وتصادف وجود هذا الجار الذي تحرش بها بوجود بواب العمارة، وهنا وجهت تغريد حديثها للبواب قائلة «المفروض يا يقف بأدبه يا ميقفش»، وبعدها اعتدى عليها بالضرب.

وحررت تغريد محضر ضد جارها في قسم شرطة الهرم، ولم تذكر الفنانة أي تفاصيل عن اتخاذ أي إجراءات من قبل قسم الشرطة التابعة له.

يذكر أن تغريد شاركت مؤخراً في مسلسل «الصعلوك» مع الفنان خالد الصاوي، ومسلسل «جراب حوا» مع سوسن بدر وعبير صبري.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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