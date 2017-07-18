سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 بالصاغة فى مصر

بالرغم من أن هناك انخفاض لسعر الذهب مقارنة بأوقات سابقة في هذا العام ألا أن الصاغة تعاني من كساد في التداول للشراء والبيع على مستوى المحافظات ، و لكنه يشهد انتعاشا في الأوقات التي تتميز بوجود أفراح، لقد بات حالة الشراء للذهب في كساد حيث أن سعر الجرام أصبح أكثر من 500 جنيها لعيار 21 فهذا ليس في متناول المواطن محدودي الدخل .
سعر الذهب اليوم الثلاثاء :
السعر العالمي : 1,228.70 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|710 إلى 712
|عيار 22
|651 إلى 653
|عيار 21
|621 إلى 623
|عيار 18
|532 إلى 534
|عيار 14
|414 إلى 415
|عيار 12
|355 إلى 356
|الاونصة
|22,072 إلى 22,143
|الجنيه الذهب
|4,968 إلى 4,984
|الكيلو
|709,714 إلى 712,000
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads